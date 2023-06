A Vivo lançou um projeto que tem o objetivo de facilitar a comunicação de pessoas autistas com suas famílias. A ação, produzida pela Africa Creative, propõe a criação de cartões de comunicação visual inspirados nos interesses de cada pessoa diagnosticada com o Transtorno de Espectro Autista (TEA), de modo a contribuir para a interação sobre atividades básicas, como ir ao banheiro, beber água e ouvir música.

Realizado em parceria com a Associação de Amigos do Autista (AMA), o projeto “A Jornada do Autismo” permite criar, por meio de uma plataforma na internet, cartões que expressem as vontades de cada pessoa autista, sobretudo as não verbais ou com dificuldades de comunicação. Os materiais são produzidos com base em algumas informações, por meio de uma tecnologia de Inteligência Artificial (IA).

“Os cards desenvolvidos de acordo com o interesse das pessoas autistas desconstroem a ideia de que todas elas são iguais. Na verdade, cada uma tem um interesse, uma paixão, algo que elas gostam mais. E quando esse material, que ensina a desenvolver a comunicação é mais interessante de interagir, as pessoas se sentem mais motivadas a aprender”, diz o site, em trecho sobre a importância do projeto.

Desse modo, se uma pessoa dentro do espectro autista gosta de dinossauros, por exemplo, poderá gerar na plataforma diversos cartões com desenhos de dinossauros demonstrando situações do cotidiano. Assim, os cartões podem ser utilizados para expressar as reais intenções e vontades das pessoas autistas.

O Brasil, segundo o comunicado de divulgação do projeto, conta com 2 milhões de pessoas autistas. Uma das características do transtorno é a dificuldade de comunicação entre as pessoas dentro do espectro com suas famílias.

“A Vivo segue com seu propósito de digitalizar para aproximar e traz um projeto que pode ajudar familiares e educadores a promoverem uma experiência diferente e imersiva junto às pessoas autistas”, afirma, em nota, Marina Daineze, diretora de Marca e Comunicação da Vivo.