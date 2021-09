Vivo lança plano pós-pago com assinatura do Globoplay

No valor de R$ 140 mensais, o plano inclui 25 GB para utilizar na plataforma de streaming e mais 25 GB de internet, com WhatsApp ilimitado

O Vivo Selfie anunciou hoje, 8, um novo plano pós-pago que inclui assinatura da Globoplay, em nova parceria da operadora com a plataforma de streaming. O plano custa R$ 139,99 mensais.

O pacote inclui a assinatura mensal básica do Globoplay e 25 GB para usar no serviço, além de franquia de 25GB de internet. O usuário também terá diárias ilimitadas de roaming internacional (Vivo Travel) para países das Américas. O plano traz ligações ilimitadas para qualquer telefone do Brasil e WhatsApp ilimitado sem consumir a franquia de internet para envio de mensagens de vídeo, texto ou foto.

Já fazem parte do portfólio do Vivo Selfie planos que fornecem 25 GB para navegação no Rappi e Netflix. (Com assessoria de imprensa)