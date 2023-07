A Vivo atualizou seu portfólio com o lançamento de novos planos Controle, trazendo opções que incluem assinatura de serviços do entretenimento à saúde.

São três novos pacotes disponíveis: o Vivo Controle Saúde, que tem 10GB e Vida V que garante acesso a mais de 3.000 clínicas e laboratórios em todo o Brasil, com descontos de até 80% em consultas e exames; o Vivo Controle Netflix, também com 10GB e assinatura de Netflix; e o Vivo Controle Entretenimento, com 14GB e o pacote Vivo Play App, com mais de 40 canais 100% online, via streaming, com programação em esportes, notícias, filmes, séries e variedades.

Os três novos planos somam-se às demais opções e possuem os mesmos benefícios: ligações e SMS ilimitados para qualquer operadora do Brasil, navegação nos apps WhatsApp, Waze e Moovit sem descontar da franquia, serviços digitais inclusos, possibilidade de contratação de pacote de redes sociais e vídeo, pacote de dados adicional.

Ao contratar o plano Controle Saúde 10GB, por R$ 72 por mês, o cliente terá acesso ao plano Vida V individual, com consultas presenciais e por telemedicina com especialistas a partir de R$50; telemedicina pronto atendimento a partir de R$19,90; orientação ilimitada por telefone com enfermeiros e médicos; exames a partir de R$4,90 em mais de 3.000 clínicas e laboratórios; até 35% de desconto em medicamentos em mais de 15mil farmácias, entre outros benefícios.

Já no plano Controle Netflix 10GB, o cliente paga R$ 78 mensais e tem acesso ao plano Padrão com anúncios da Netflix em full HD, acesso simultaneo em dois dispositivos, além de jogos para aparelhos móveis.

A terceira novidade, o Vivo Controle Entretenimento 14GB, custa R$92 por mês e vem com o pacote Vivo Play App Inicial incluso. O Vivo Play é a plataforma de entretenimento da Vivo, com duas opções de TV por assinatura: com o decoder, o Vivo Play TV, ou via streaming, o Vivo Play App. No plano Controle, o acesso ao conteúdo é pelo aplicativo, e não há limite para o consumo de dados de internet. Até 10 dispositivos podem se conectar, sendo três acessos simultâneos. O app tem aluguel de filmes sob demanda. Para contratar um dos novos planos Controle, é preciso ir a uma loja da Vivo. (Com assessoria de imprensa)