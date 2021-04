Vivo lança conta digital e avança em sua estratégia de serviços financeiros

Vivo Pay está disponível para qualquer pessoa e contribui para a inclusão financeira da população, com funcionalidades como cartão pré-pago virtual gratuito e envio e recebimento de dinheiro via PIX. App oferece ainda “Gigaback”, pacotes de dados da Vivo como recompensa

A Vivo lançou hoje, 29, o Vivo Pay, uma conta digital que permite a realização de transações bancárias pelo smartphone. O serviço está disponível para qualquer pessoa, mesmo que não seja cliente da operadora. O lançamento é um avanço na estratégia da companhia na área de serviços financeiros, movimento já feito por outras do setor no ano passado.

O app que oferece, entre outras funcionalidades, um cartão pré-pago virtual Visa, sem anuidade, para compras online e permite enviar e receber dinheiro e pagar contas via PIX. Os clientes da operadora terão bônus de dados no celular, podendo ganhar até 20GB em franquia adicional na conta do celular.

Segundo a empresa, este é um importante passo estratégico, pois reforça seu posicionamento como central de serviços digitais, com acesso das pessoas a outros serviços além dos de telecomunicações.

Com o Vivo Money, lançado em outubro, a companhia passou a ofertar crédito pessoal para seus clientes pós e controle. O Vivo Pay traz a opção de operações corriqueiras do dia a dia, como pagar contas, enviar e receber dinheiro via PIX ou fazer recarga de celular. O público alvo neste momento é o cliente pré-pago que não tem conta em banco algum.

“A pandemia levou a uma aceleração na inclusão financeira da população, mas ainda há uma grande parcela de brasileiros desbancarizados ou pouco bancarizados. Muitos são clientes Vivo, têm proximidade com a nossa marca e fazem recargas de crédito pré-pago todos os meses. Uma conta digital gratuita da Vivo pode contribuir muito no dia a dia deles, dando acesso a um mundo de oportunidades. É um serviço que traz facilidade para as pessoas, em linha com o nosso propósito de Digitalizar para Aproximar”, diz Rodrigo Gruner, diretor de Serviços Digitais e Inovação da Vivo.

O Vivo Pay foi elaborado em parceria com a empresa Dock, braço do Grupo Conductor voltado open banking que oferta serviços de fintech em modelo “white label”. O app funciona em cima da oferta de BaaS (bank as a service) da parceira.

Bonificação

O “Gigaback”, programa de bonificação do Vivo Pay para quem já é cliente móvel da operadora, pode gerar até 20 GB de bônus da seguinte maneira:

Ao completar o cadastro da conta digital, o usuário recebe 2GB. Ao fazer o primeiro depósito em conta, recebe outros 2GB. Ao realizar a primeira compra com o cartão pré-pago virtual, recebe 6GB e, com a primeira recarga Vivo, recebe outros 10GB. Ao longo do tempo, outras funcionalidades vão gerar “Gigaback”.

“Em vez oferecer cashback e dinheiro, decidimos oferecer GB como recompensa para os usuários do Vivo Pay, pois sabemos como a conectividade tornou-se ainda mais essencial devido à pandemia. Queremos gerar valor para nossos clientes”, explica Gruner.

Android e iPhone

O app funciona em smartphones Android ou iOS. Para usar o Vivo Pay, é preciso baixar o aplicativo nas lojas Google Play ou AppStores (Apple). O serviço é livre de anuidades ou mensalidades e a navegação no app não desconta da franquia de clientes Vivo.

O Vivo Pay é integrado ao PIX, possibilitando que o usuário faça depósitos em sua conta Vivo Pay, envie e receba dinheiro entre contas do Vivo Pay e outros bancos, e pague por QR Code, sem a cobrança de tarifas. Também é possível fazer transferências e depósitos via boleto, TED e DOC.

Os usuários do Vivo Pay têm um cartão pré-pago virtual Visa, sem anuidade, para fazer compras online. Com o cartão, eles também podem comprar, direto no Vivo Pay, créditos para usar com serviços digitais, como Uber, Spotify e iFood; e fazer recargas de celular de qualquer operadora – ao usar o Vivo Pay para recarregar créditos em celulares Vivo Pré, o cliente ganha bônus de internet de até 2GB, variando conforme o valor da recarga.

Nos próximos meses, o Vivo Pay ganhará outras funcionalidades, como saque sem cartão; recarga de transporte público e será conectado a outros produtos e serviços da Vivo e de parceiros.