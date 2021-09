Vivo lança banda larga por fibra óptica em mais 7 cidades

A Vivo ativou sua rede de acesso em fibra óptica em mais sete cidades: Itapevi (SP), Cataguases (MG), Extrema (MG), Ponte Nova (MG), Santa Cruz de Minas (MG), Pedro Leopoldo (MG) e Cariacica (ES).

Em todos os casos, utiliza a tecnologia FTTH (Fiber To The Home), em que a fibra chega até o modem dentro da casa do cliente. Com a ativação, a operadora passa a atender com rede de fibra em 317 cidades do país.

A empresa vai revender planos de até 600 Mbps nestas cidades. Além da ultravelocidade, os assinantes da Vivo Fibra recebem, sem custo adicional, roteador WiFi que opera nas faixas de 2,4 GHz e 5GHz. Também é possível contratar combos com banda larga, IPTV, telefonia móvel e aplicativos de streaming, como Netflix e Amazon Prime Video.