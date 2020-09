Vivo lança banda larga e TV com Vivo Fibra em mais dezoito cidades

A Vivo anuncia a chegada de sua rede de acesso em fibra óptica (FTTH) para mais dezoito cidades do país: Arthur Nogueira, Biritiba-Mirim, Itapeva, Itanhaém, Pedreira, Penápolis, São Sebastião, Socorro, Tietê e Ubatuba, no estado de São Paulo; Conselheiro Lafaiete, Nova Serrana e Passos em Minas Gerais; Várzea Grande em Mato Grosso; Campo Largo, Marialva e Pinhais, no Paraná e Itajaí em Santa Catarina.

A Vivo Fibra contempla tanto os clientes residenciais quanto as empresas locais. Com a ativação, a rede passa a funcionar em 253 municípios, de todas as regiões do país, com mais de 13 milhões de domicílios cobertos.

Os planos disponíveis chegam a 300 Mbps de velocidade de download e 150 Mega de upload. A empresa também vai comercializar pacotes com TV paga e Netflix. (Com assessoria de imprensa)

