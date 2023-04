A Vivo anunciou, nesta quinta-feira, 13, uma parceria com a Microsoft para adotar a solução Azure OpenAI Service em diversos processos. O acordo também prevê a criação de um laboratório de Inteligência Artificial (IA) dentro da empresa do Grupo Telefônica.

Por meio da parceria, a Vivo busca integrar aplicações de IA generativa às suas operações. A Microsoft é uma das principais investidoras da OpenAI, empresa especializada no desenvolvimento de IA e criadora do ChatGPT. No início deste ano, a gigante de tecnologia fez um aporte multibilionário na OpenAI e, em seguida, incorporou as soluções avançadas de IA à plataforma Azure.

A operadora informou que planeja utilizar a tecnologia fornecida pela Microsoft em diferentes áreas, como atendimento ao cliente, desenvolvimento de novos negócios e processos internos. O objetivo da Vivo é melhorar a experiência do cliente e aumentar a eficiência operacional da empresa.

Segundo a empresa de telecomunicações, um dos primeiros casos de uso será a utilização do sistema para criar uma tecnologia de call center que ajude os atendentes a entender melhor e mais rapidamente as dúvidas dos clientes. A solução também será utilizada para apoiar vendedores na elaboração de propostas comerciais para clientes corporativos, a fim de tornar os processos mais assertivos.

Além disso, a Vivo quer fomentar a cultura de IA internamente. Nesse sentido, a operadora trabalhará em três frentes:

• AI Lab, com o objetivo de acelerar a implementação de casos de uso;

• AI Business School, para treinar e qualificar os principais executivos em temas relacionados à IA;

• AI Factory, cuja intenção é garantir a adoção exitosa de casos de uso em toda a empresa por meio de parceiros de desenvolvimento de software.

Para pôr os projetos de IA em prática, a Vivo formou uma equipe de 50 pessoas para atuar nessa iniciativa, que considera uma evolução da plataforma Aura, lançada em 2018.

“Agora damos mais um passo nessa jornada, anunciando a utilização dessa nova IA associada a um diferencial estratégico que é o nosso Big Data, e que traz um universo de novas oportunidades na interação com os clientes e ganhos de eficiência nos processos internos”, disse, em nota, Ricardo Hobbs, vice-presidente de Estratégia e Novos Negócios da Vivo. (Com assessoria de imprensa)