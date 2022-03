Vivo inclui Teams Essentials em portfólio para PMEs

Por meio de parceria com a Microsoft, a Vivo Empresas, segmento corporativo da Telefônica Brasil, passa a oferecer, com exclusividade entre as operadoras de telecom do país, o Teams Essentials, primeira oferta autônoma do Microsoft Teams, que pode ser contratada separadamente do pacote Office 365. A nova licença reúne videoconferências para até 300 pessoas, chat em grupo e calendário, por valores a partir de R$ 29,90.

A nova versão oferece limites estendidos, como reuniões mais longas e mais armazenamento do que a opção gratuita. O Teams Essentials reforça o portfólio da Vivo Empresas às micro e pequenas organizações, com soluções que não exigem grandes investimentos em tecnologia.

A parceria da Vivo com a Microsoft põe foco no atual cenário dos modelos híbridos – ou até do home office – adotados pelas empresas; e reforça o acordo estratégico anunciado pelas duas empresas no mês passado, durante o MWC 22.

Estudo recente divulgado pela Microsoft revela que 93% das empresas aceleraram seu processo de transformação digital nos últimos dois anos e que 97% das PMEs consideram importante incluir tecnologia no modelo de trabalho de forma permanente.

De acordo com a pesquisa “Impacto da Covid-19 na cultura e operação das PMEs brasileiras“, as empresas que consideram importante incluir tecnologia no modelo de trabalho de forma permanente citam softwares de videoconferência (57%), computadores portáteis (48%) e armazenamento na nuvem (47%) como os principais recursos que devem ser implementados.

Adaptação

“A pandemia obrigou todas as empresas a acelerar a digitalização para adaptar os seus modelos de trabalho, mas os negócios menores, como lojas, escritórios, comércio e serviços, sofreram mais para se adequar. Para esse segmento, que inclui o dono do petshop, o escritório de contabilidade, o restaurante que vende almoço pelo aplicativo ou a lavanderia do bairro, nós adaptamos a linguagem que sempre usamos com as grandes companhias”, explica o diretor de Marketing da Vivo Empresas, Gabriel Domingos.

A Vivo Empresas tem mostrado foco nas PMEs em ações como a distribuição de créditos para anúncios no Facebook e Instagram, no final de 2021, com a nítida intenção de levar PMEs para o ambiente digital.

“As PMEs brasileiras representam cerca de um terço do PIB nacional, além de serem responsáveis por mais da metade dos empregos formais e informais do Brasil. Atualmente, a maioria das PMEs está trabalhando em um modelo híbrido e, embora grande parte das empresas reconheça o impacto positivo na produtividade, elas também apontaram algumas barreiras importantes, como infraestrutura tecnológica”, diz Andrea Cerqueira, vice-presidente de Vendas para o Mercado Corporativo, PMEs e Startups da Microsoft Brasil..

“Soluções como o Teams Essentials foram desenvolvidas para dar o suporte necessário para que as pequenas e médias empresas continuem a crescer. E essa rápida ascensão do segmento vai contribuir, sem dúvida, para a retomada econômica do país, especialmente no modelo híbrido, que se consolida cada vez mais no mercado corporativo, demandando a digitalização de qualquer companhia”, conclui a executiva.

