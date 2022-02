Vivo inaugura usina solar no Rio Grande do Norte

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Projeto de energia da Vivo já conta com 22 unidades em operação no modelo de geração distribuída além da usina solar inaugurada hoje, 3

A Vivo inaugurou hoje, 3, sua primeira usina solar de geração distribuída no Rio Grande do Norte. Construída na cidade de Nova Cruz em parceria com o Grupo Gera, a usina de fonte solar está instalada em uma área de oito hectares e deve gerar 4.905Megawatts-hora/ano.

A produção será injetada na rede da companhia de distribuição da COSERN (Grupo Neoenergia) para suprir o consumo de mais de 320 unidades da Vivo, como lojas, escritórios, antenas e equipamentos de transmissão, localizados na área de concessão atendida pela distribuidora.

A usina de Nova Cruz também gera benefícios sociais, ambientais e econômicos na região, segundo a empresa. A etapa de construção gerou 65 empregos. Na fase operacional, são cinco postos fixos de trabalho. Também foram realizadas obras de melhoria na rede elétrica do entorno.

“Além de contribuir com o meio ambiente, por ser renovável e de baixo impacto, a geração distribuída de energia alivia o sistema de distribuição e gera economia, sendo uma importante iniciativa da Vivo nos pilares Ambiental, Social e de Governança (ESG)”, observa o diretor de Patrimônio da Vivo, Caio Guimarães.

A iniciativa integra a estratégia da Vivo para ampliar a produção própria de energia de fontes renováveis. Das 85 usinas do programa de geração distribuída previstas pela empresa para todo o Brasil, 22 já estão em operação, em diferentes regiões do país e com diferentes parceiros, produzindo energia a partir de fontes solar, hídrica ou de biogás.

A produção de Geração Distribuída de energia da Vivo no Brasil responderá por 89% do consumo em baixa tensão, atendendo mais de 30 mil unidades da empresa em todo o país, produzindo cerca de 711 mil MWh/ano de energia, o suficiente para abastecer todo o consumo de uma cidade de até 320 mil habitantes.

