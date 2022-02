Vivo inaugura usina solar no Distrito Federal

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Equipamento “Brasília 200” foi criado em parceria com a Athon Energia, está instalado na área rural de Paranoá e irá injetar energia na rede da companhia de distribuição da CEB

A Vivo inaugurou em Paranoá, no Distrito Federal, sua nova usina solar. O projeto é feito em parceria com a Athon Energia.

A “Brasília 200” está instalada na área rural de Paranoá e irá injetar energia na rede da companhia de distribuição da CEB. Com isso, a operadora chega a 23 plantas em operação no país.

A iniciativa integra um programa de geração distribuída da empresa, que prevê a implantação de nove usinas no Centro-Oeste. Quatro já estão funcionando.

A usina solar soma-se à produção da “Brasília 100”, inaugurada em 2020, também em Paranoá. Juntas, passam a atender todas as 535 unidades consumidoras da Vivo em baixa tensão no Distrito Federal, o que inclui lojas, escritórios, antenas e equipamentos de transmissão.

A nova instalação gera 11.766 MWh/ano e tem potência instalada de 6,93 MWp. Na etapa de construção, foram gerados 150 empregos, entre diretos e indiretos e na fase de operação serão 20 postos de trabalho.

Estratégia

A iniciativa integra a estratégia da empresa de ampliar a produção própria de energia de fontes renováveis. Das 85 usinas do programa de geração distribuída da Vivo previstas para todo o Brasil, nove são no Centro Oeste, sendo duas no Distrito Federal.

O projeto, como um todo, responderá por 89% do consumo em baixa tensão, atendendo mais de 30 mil unidades da empresa em todo o país. Serão produzidos cerca de 711 mil MWh/ano. Segundo a Vivo, é uma produção de energia que poderia abastecer todo o consumo de uma cidade de até 320 mil habitantes.

“A geração distribuída consolida ainda mais o modelo de negócio sustentável da Vivo, que é baseado em fatores Ambientais, Sociais e de Governança (ESG) e reafirma nosso potencial de geração de valor a longo prazo. Também reforça nosso compromisso de manter nosso consumo de energia 100% renovável, impulsiona a eficiência, fomenta a economia local e contribui para a redução de custos”, diz Caio Guimarães, diretor de Patrimônio da Vivo. (Com assessoria de imprensa)

