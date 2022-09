Vivo firma compromissos com o Pacto Global da ONU Brasil

Participante do Pacto Global da ONU desde 2010, a Vivo agora aderiu a cinco movimentos da “Ambição 2030”, meta a ser alcançada em várias frentes até o começo da próxima década, liderada localmente pela ONU Brasil.

A companhia aderiu aos movimentos:

“Ambição Net Zero” – a meta atual da Vivo é reduzir em 56% as emissões do escopo 3 até 2030, e atingir Net Zero até 2040, desafios globais validados pelo Science Based Targets initiative (SBTi).

“Elas Lideram” – O desafio junto à ONU é chegar a 30% de mulheres em cargos diretivos até 2025. Para impulsionar a presença de mulheres em cargos de gestão, a empresa promove programas para formação e desenvolvimento de lideranças dedicados exclusivamente para mulheres, como o WIL – WOMEN IN LEADERSHIP que desenvolve habilidades, confiança e capacidade de resiliência pessoal para liderar. Mantém ainda o programa Mulheres em Áreas Técnicas, com mais de 300 profissionais nas funções de campo, como reparo e instalação.

“Raça é Prioridade” – A meta assumida pela Vivo junto à ONU é chegar em 30% de profissionais negros ou indígenas na liderança até 2025.

“Mente em Foco” – A empresa definiu programas de bem-estar e saúde mental para os funcionários. A companhia criou o Desafio Vivo Bem-Estar dentro de uma plataforma de gamificação para estimular seus cerca de 33 mil colaboradores a terem ainda mais qualidade de vida por meio de exercícios. Já foram concluídas mais de 19 mil atividades esportivas e de meditação, totalizando mais de 16 mil horas.

“Salário Digno” – A empresa busca garantir salários compatíveis com a realidade das diferentes regiões do Brasil e adequado a todas as classes, buscando garantir um salário digno para 100% dos seus profissionais, com pacote de benefícios flexível, no qual o colaborador pode fazer a escolha de acordo com as suas necessidades.

A Vivo também passou a integrar o Conselho Orientador da Rede Brasil (CORB), que oferece recomendações ao planejamento estratégico do Pacto.

Segundo Renato Gasparetto, VP de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Vivo, a empresa vai promover iniciativas de adequação aos compromissos inclusive entre seus fornecedores. (Com assessoria de imprensa)

