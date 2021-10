Vivo Fibra chega a mais sete cidades em SP e MG

A rede Vivo Fibra chegou a sete novas cidades do Brasil. São elas: Américo Brasiliense (SP), Cajamar (SP), Leopoldina (MG), Ouro Preto (MG), Caratinga (MG), Ituiutaba (MG) e Mariana (MG).

A Vivo adotou como estratégia atuar como um hub de serviços digitais. Com isso, é possível contratar a Vivo Fibra e os serviços Netflix ou Disney+ em até quatro acessos simultâneos. Os assinantes da Vivo Fibra recebem, sem custo adicional, roteador wi-fi que disponibiliza conectividade nas faixas de 2,4 GHz e 5 GHz.

Com a Vivo Fibra, o cliente também pode adquirir um pacote de TV Vivo Play. O streaming tem até 20 mil conteúdos on-demand, a depender do pacote contratado. O Vivo Play é a única plataforma IPTV do mercado que oferece o acesso integrado aos aplicativos de streaming Netflix, Amazon Prime Video, Youtube e Youtube Kids, sem precisar de uma smartTV. Pelo aplicativo do Vivo Play o cliente acessa 80 canais ao vivo em até cinco dispositivos simultâneos.

Caso o cliente também assine planos Vivo Pós ou Vivo Controle, receberá bônus mensal de dados de até 50 GB . Além disso, o cliente conta gratuitamente com os benefícios do Vivo Valoriza, programa de relacionamento que oferece descontos em produtos e serviços da Vivo e de parceiros. Todos os benefícios podem ser resgatados pelo celular no aplicativo Meu Vivo.

Nos planos corporativos, os clientes contam com técnico no local em até quatro horas. As empresas também podem optar pela contratação de IP Fixo, para negócios que precisam acessar servidores, e o Vivo Protege Empresas, para segurança digital em dispositivos conectados. O serviço engloba antivírus, armazenamento em nuvem e segurança para redes Wi-Fi.

No mês passado, a operadora lançou também seu serviço em outras sete cidades, que incluem Itapevi (SP), Cataguases (MG), Extrema (MG), Ponte Nova (MG), Santa Cruz de Minas (MG), Pedro Leopoldo (MG) e Cariacica (ES). (Com assessoria de imprensa)