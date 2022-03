Vivo fecha parceria com a Qualicorp

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Com o acordo, clientes Vivo Valoriza terão descontos na contratação de planos de saúde vendidos pela Qualicorp

A Qualicorp e a Vivo fecharam uma parceria para a oferta de descontos nos planos de saúde aos 28 milhões de clientes cadastrados no programa de benefícios Vivo Valoriza. O acordo disponibilizará a opção de contratar com vantagens um plano de saúde do modelo coletivo por adesão.

“Trata-se de mais um avanço da Quali para se consolidar cada vez mais como uma empresa multicanal”, comenta Bruno Blatt, CEO da Qualicorp.

Pelo acordo, os Clientes do Vivo Valoriza serão beneficiados com um desconto de 20% na primeira mensalidade ao aderirem a um plano de saúde na modalidade de coletivo por adesão. A plataforma de planos da Qualicorp oferece mais de 700 produtos de operadoras e seguradoras parceiras. Entre as operadoras, estão SulAmérica, Amil, Bradesco, Unimed, Hapvida.

“Com o acordo, ampliamos nossa rede de parceiros no segmento de bem-estar e ofereceremos uma opção de contratação de planos de saúde com descontos especiais”, explica o diretor de Inovação e Novos Negócios da Vivo, Rodrigo Gruner.

Para contratar um plano de saúde da Qualicorp, os clientes devem acessar o Vivo Valoriza no App Vivo e clicar na aba “Bem-Estar”, onde estará localizada a oferta. O cliente será direcionado a uma página onde deverá preencher e enviar o formulário com seus dados pessoais. Posteriormente, um vendedor da Qualicorp entrará em contato para esclarecer dúvidas e enviar o contrato. Após a contratação, o desconto é aplicado automaticamente na emissão da primeira fatura do plano.

Os planos de saúde são da categoria coletivo por adesão, modelo de negócio que o beneficiário precisa ser filiado a uma entidade de classe, de acordo com a sua categoria profissional. Atualmente, a Qualicorp tem acordo com diversas entidades de classe, o que viabiliza o acesso aos planos por médicos, advogados, engenheiros, administradores, servidores públicos, estudantes, entre outros.

O programa Vivo Valoriza está disponível para todos os clientes Pós Pago, Controle, TV, telefone fixo ou internet para casa da operadora. (Com assessoria de imprensa)

