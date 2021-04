Vivo faz parceria com app Starzplay

Assinantes dos planos de pós, controle e pré da Vivo poderão contratar o aplicativo de streaming Starzplay pagando direto na conta de celular ou com créditos pré-pagos, sem necessidade de cartão de débito. A oferta entra no ar em 1º de maio.

O acordo entre as empresas prevê também mensalidade de R$ 9,90 durante seis meses. Do sétimo mês em diante, o serviço passará a custar R$ 14,90.

PUBLICIDADE

O Starzplay é mais um app de streaming de vídeos e séries. Permite que o usuário assista ao conteúdo em modo online ou offline, a partir do download dos vídeos desejados. A assinatura dá acesso quatro dispositivos de forma simultânea.

Em nota, a Vivo afirmou que a parceria reforça sua posição como hub de serviços digitais. Com o mesmo objetivo, a operadora lançou serviço de créditos pessoal, o Vivo Money em outubro de 2020. Neste ano, a Vivo ampliou parcerias com a CDF Assistência e Suporte Digital e com a Dotz. Também, anunciou um cartão de crédito que dispõe de cashback em conjunto com o Itaú. (Com assessoria de imprensa)