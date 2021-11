Vivo fará migração automática para 5G de todos os seus usuários

A Vivo prometeu migração automática de todos os seu usuários da 4G para a 5G assim que as frequências forem liberadas e as antenas ligadas. No Futurecom, o vice-presidente de B2B da Telefónica Brasil, Alex Salgado contou que a operadora tem planos para atualizar os terminais que estão no mercado há quase dois anos e oferecem suporte à 5G. Os clientes poderão, após a atualização, usar a nova rede.

“Não vai ser um plano dedicado para um usuário ou outro. Isso tanto para pessoas físicas quanto para pequenas e grandes empresas. O plano vai ser automaticamente atualizado para permitir o uso da 5G”, comentou.

A Vivo comprou muitos lotes na faixa de 26 GHz, finalizado na sexta, 5. Com isso, a operadora pretende apostar no aumento da produção fabril, do agronegócio, além da internet sem fio com ultra velocidade. Para Salgado, será nessa faixa que nascerão uma série de aplicações para negócios.

“Ela entrega seis vezes mais capacidade que eu consigo entregar no 100 MHz do 3,5 GHz”, disse Salgado. No total, a operadora levou três lotes de 200 MHz de 26 GHZ e dois blocos do espectro de 3,5 GHz que somam 100 MHz.

