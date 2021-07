Vivo está entre os Líderes em Governança Corporativa na Alas 2021

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A empresa também apareceu no top 10 dos Líderes de Sustentabilidade pela 4º vez

A Vivo estreia na lista das 10 empresas Líderes em Governança Corporativa da ALAS de 2021. Também está entre as companhias Líderes em Sustentabilidade do ranking pela 4ª vez.

A ALAS20 é a única iniciativa latino-americana que avalia, qualifica e reconhece a divulgação pública de informações de sustentabilidade e governança de empresas presentes no Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru. É organizada anualmente pela GovernArt, assessoria de relações públicas, em parceria com a Vigeo Eiris, agência de rating ESG integrante da Moody’s.

As duas organizações elaboram o ranking em duas fases. Na primeira, executivos e especialistas em finanças, sustentabilidade, relações com investidores votam em companhias. São, no total, 1,6 mil votos de “jurados” de 15 países da América, Europa e Ásia. Na segunda fase, prevista para novembro, é feito o ranqueamento pela agência Vigeo Eiris, após análise de informações públicas das empresas.

“Temos no pilar VivoSustentável um tema transversal e prioritário dentro da Vivo e a atenção aos temas ESG permeiam toda a nossa empresa”, afirmou a executiva de Sustentabilidade, Joanes Ribas. A operadora mantém o comitê de Qualidade e Sustentabilidade ligado ao Conselho de Administração. Também estabeleceu metas como redução de emissões de CO2 e de diversidade de gênero, atreladas ao pool de bônus dos seus executivos. (Com assessoria de imprensa)