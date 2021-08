Vivo entre as 10 empresas de mercados emergentes com maior foco em sustentabilidade

A Vivo está entrou para o top 10 das empresas brasileiras listadas no Best Emerging Market Performers Ranking, da Vigeo Eiris. O ranking aponta as 100 empresas mais avançadas em iniciativas Ambientais, Sociais e de Governança

A Vivo está entre as 10 empresas brasileiras listadas no Best Emerging Market Performers Ranking, da Vigeo Eiris, uma das principais agências de rating ESG do mundo, integrante da Moody’s.

O ranking aponta as 100 empresas mais avançadas em iniciativas Ambientais, Sociais e de Governança em mercados emergentes. Nesta avaliação, foram consideradas 843 companhias, de 36 diferentes setores, em 31 países.

“Estamos construindo uma importante trajetória ESG, com metas ambientais de energia renovável e redução de emissões desde 2015. Nossa governança e nosso compromisso genuíno com o meio ambiente e com as causas sociais, como a da diversidade, contribuem para nossa presença em importantes rankings de reconhecimento, como o Vigeo Eiris, no qual estamos presentes há sete anos consecutivos. Isso nos inspira a seguir atuando”, revela a executiva de Sustentabilidade da Vivo, Joanes Ribas.

A Vivo é a primeira empresa carbono neutro e com energia 100% renovável do setor e tem meta de ser uma empresa net zero até 2025. (Com assessoria de imprensa)