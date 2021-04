Vivo entra no T-commerce com plataforma Vivo Shopping

A Vivo lançou a plataforma Vivo Shopping com conceito T-commerce, que alia a compra online à TV digital. Nessa modalidade de compras, o usuário navega pelo catálogo de produtos, assiste ao vídeo demonstrativo e pelo celular escaneia o QR Code exibido na tela da TV. Em seguida, o cliente é direcionado à página do produto, disponível na loja online ou no marketplace da Vivo, e conclui o processo.

O Vivo Shopping ficará hospedado no streaming de vídeo da operadora, Vivo Play, com uma aba exclusiva entre os destaques da programação. Além de produtos, como eletrônicos, eletroportáteis e smartphones, a operadora irá disponibilizar para compra planos móveis como o Vivo Selfie e Vivo Easy.

“Ao aderirmos ao T-Commerce, ampliamos nosso conceito one stop shop e avançamos na consolidação da marca Vivo como referência na oferta de produtos e serviços digitais”, afirmou o diretor de Canais Digitais da Vivo, Henrique Duda. A empresa ainda informou que seu próximo passo é incluir na plataforma uma finalização integrada ao menu com pagamento em fatura Vivo e cartão de crédito.

Antes da Vivo, a TV Globo já havia apostado no T-commerce. Em 2020, a emissora anunciou investimentos nas compras por meio da TV Digital em parceria com a Via Varejo, dona da Casas Bahia. (Com assessoria de imprensa)