Vivo Empresas vai distribuir crédito para PMEs anunciarem no Facebook e no Instagram

A poucos dias da Black Friday, a Vivo Empresas – marca corporativa da Telefônica Brasil – fechou um ação comercial com a Meta. Na prática, os novos clientes que adquirirem algum dos pacotes de internet móvel ou fixa ganharão um cupom de R$ 100 em crédito de anúncio para utilizar na divulgação de seu negócio no Facebook e Instagram.

A iniciativa é válida até o final do mês de novembro, com possibilidade de uso do benefício até 31 de dezembro de 2021.

“A iniciativa com a Meta completa nossa proposta de oferecer aos pequenos empreendedores um ecossistema digital. Assim, cobrimos a infraestrutura com soluções necessárias para suportar desde um cenário de alto volume de tráfego à divulgação digital do negócio, produto ou serviço nas principais plataformas sociais do mundo”, explica o diretor de Marketing da Vivo Empresas, Gabriel Domingos.

A Vivo Empresas aposta cada vez mais no atendimento às PMEs. Além do acordo com a Meta, já tinha estabelecido parceria com a PagSeguro, que passou a fornecer maquininhas de cartões de forma gratuita. Além de vender conexão, a Vivo também está revendendo para empresas equipamentos de rede, MacBooks e acessórios de informática. (Com assessoria de imprensa)

