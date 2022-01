Vivo Empresas lança novo serviço de voz na nuvem

Hoje, as empresas são como um organismo vivo, formado por diversas partes diferentes e interdependentes, que trabalham em conjunto, e a comunicação empresarial torna-se extremamente importante. Para contribuir com esse novo cenário, a Vivo Empresas, segmento corporativo da Telefônica Brasil, lançou um serviço de comunicação unificada, denominado Vivo Voz Negócio. O objetivo é facilitar a comunicação nas empresas, tanto entre colaboradores quanto com o público externo.

A nova solução é um plano de voz ilimitada com PABX na nuvem que permite que os ramais sejam operados de qualquer lugar com qualquer dispositivo, como celulares, computadores ou tablets, dando mais flexibilidade à operação. Para isso, basta instalar o softphone no equipamento desejado e ter uma conexão com a internet. Além disso, o produto possui integração com o Microsoft Teams para a realização de chamadas.

Convergência digital

O Vivo Voz Negócio combina as principais funcionalidades de uma ferramenta de colaboração com uma linha telefônica, tais como:

Realização e recebimento ilimitado de chamadas interna e externas ao ambiente do próprio cliente (celular, fixo, nacional e internacional);

Possibilidade de vídeo chamada, reuniões por voz e chat;

Mobilidade para atender ligações no computador, smartphone e tablet;

Possui URA para que as chamadas externas sejam encaminhadas por um menu de navegação; e

Integração com o Microsoft Teams.

“Observamos uma grande demanda do mercado por esse tipo de serviço, especialmente durante a pandemia, já que agora temos um modelo de trabalho híbrido ou mesmo completamente remoto. Queremos que os nossos parceiros, sejam eles grandes ou pequenos, consigam a partir desses serviços digitais modernos, se adaptar a este novo momento e, com isso, possam crescer. Tudo que o colaborador vai precisar para utilizar o serviço é ter acesso à internet”, explica Gabriel Domingos, diretor de marketing da Vivo Empresas.

