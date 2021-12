Vivo e TIM mantidas na carteira sustentável e no principal índice da B3 em 2022

Empresas seguem no ISE e no Ibovespa em 2022. Positivo Tecnologia entrou para o Ibovespa, o principal índice do mercado acionário brasileiro

A B3, empresa responsável pela bolsa de valores brasileira, divulgou hoje, 1º, a composição dos seus índices em 2022. O principal índice, o Ibovespa, passou ser composto pelas ações de 93 empresas. Da área de tecnologia, entrou para a lista a Positivo Tecnologia, fabricante nacional de computadores, servidores, produtos para casa conectada e fornecedora das urnas eletrônicas para o Tribunal Superior Eleitoral.

As operadoras Vivo e TIM já faziam parte do Ibovespa, e foram mantidas. As teles também integravam a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3), que passou por reformulação e foi bastante reduzido para o período de janeiro a abril de 2022. O número de empresas que compõem o ISE passará das atuais 48 para 34 ano que vem.

As operadoras, que anunciaram ao longo do ano planos ousados de redução de emissões de carbono, promoção da diversidade e contratação de energia de fontes renováveis, seguiram como integrantes. No caso da Vivo, é 0 décimo ano consecutivo de presença na lista. A tele terá peso de 4,13% no ISE, o maior entre a participantes.

A TIM terá peso de 3,66%, o terceiro mais alto, logo atrás da produtora de papel Suzano. Será o 14º ano seguido de presença da empresa na carteira sustentável. A operadora é a empresa de telecomunicações por mais anos consecutivos na lista.

