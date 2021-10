Vivo e Itaú Unibanco lançam cartão com campanha conjunta

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Vivo e Itaú Unibanco lançam mais um integrante da família de cartões Vivo Itaucard. A novidade é o Vivo Itaucard Platinum. O cartão, da bandeira Visa, possibilita parcelar as compras em até 24 vezes sem juros em lojas próprias da Vivo.

As duas marcas são patrocinadoras do esporte e pela primeira vez se juntam para apresentar os benefícios de um produto. Entre os benefícios do novo cartão estão cashback de até 10% para compras realizadas na Vivo, e de 0,5% para compras em outros estabelecimentos.

“Estamos lançando mais um cartão para oferecer opções para que os clientes escolham o benefício que é melhor, conforme a sua necessidade. Ao mesmo tempo, a Vivo dá mais um passo na área de serviços financeiros, um dos pilares do nosso posicionamento estratégico”, afirma Sandro Sinhorigno, diretor de soluções financeiras digitais da Vivo.

Parcelamento

A expectativa é que o novo cartão possa ser utilizado pelos clientes já na Black Friday. Com o Platinum, é possível parcelar compras feitas em lojas próprias da Vivo em até 24x sem juros (bandeira Visa) e no site da Vivo em até 21x sem juros (bandeiras Visa e Mastercard).

“Poucos cartões do mercado oferecem o parcelamento em tantas vezes para a compra de smartphones, TVs e eletrodomésticos, entre outros produtos de maior valor agregado e tradicionalmente buscados na data”, afirma Ricardo Scussel, superintendente de Cartões do Itaú Unibanco. “Essa é uma forma de aumentar o poder de compra do consumidor, facilitando o acesso de mais pessoas a itens considerados objetos de desejo”, complementa.