Vivo e Google se unem por uso de tecnologias digitais na educação

A Vivo Empresas, que oferta de tecnologias digitais ao mercado corporativo – de soluções em nuvem e IoT a análises de Big Data – se uniu ao Google para ampliar o atendimento de tecnologias digitais educacionais e passa a inserir as soluções do Google for Education em seu portfólio.

Pela parceria, caberá à Vivo Empresas oferecer o suporte técnico por meio do Vivo Guru, que inclui desde a instalação das aplicações nos equipamentos da instituição contratante, à consultoria de profissionais especializados em tecnologia, que passam a orientar os usuários na utilização de todo o potencial das soluções.

O Google for Education, por sua vez, oferece soluções que aceleram a digitalização de instituições de ensino, públicas ou privadas, regulamentadas pelo MEC – tendência que deve ser consolidada no pós-pandemia.

Assim, as instituições terão acesso a aplicações como o Google Workspace for Education Fundamentals, o Google Classroom e outros aplicativos; e, ainda, a equipamentos, com a disponibilização dos Chomebooks educacionais gerenciados através do CEU-Chrome Education Upgrade.

De acordo com Rodrigo Pimentel, head de Google for Education, alunos aprendem de formas distintas e os professores também têm diferentes métodos de ensino, o que deve ser levado em consideração na criação e aprimoramento de novas ferramentas.

“O nosso pacote de ferramentas do Google for Education funciona para uma ampla variedade de escolas, sempre incorporando feedbacks de educadores e estudantes para oferecer uma experiência de ensino e aprendizagem mais flexível e segura para a realidade de cada comunidade escolar”, afirma o executivo. “Sabemos dos desafios na aprendizagem e estamos cientes de que eles se intensificaram após a pandemia. No entanto, estamos otimistas sobre como a tecnologia pode ser uma propulsora de novas conexões e possibilidades para a comunidade de estudantes e professores no país”, explica Pimentel.

“Utilizaremos a capilaridade da Vivo e a liderança na oferta de Vivo fibra com internet de até 600 Mega, para levar as soluções do Google for Education para mais escolas, com todo o suporte e consultoria necessários”, explica o diretor de Marketing B2B da Vivo, Gabriel Domingos.

A Vivo Empresas e o Google também desenvolveram um tutorial gratuito, composto de uma trilha formativa em vídeos apresentados por professoras especialistas em tecnologias digitais educacionais que explicam, de forma simples, como utilizar cada uma das aplicações do pacote Google for Education. Os vídeos estão disponíveis no perfil da Vivo no Youtube.(Com assessoria de imprensa)

