Vivo e BH Airport se unem em laboratório de inovação 5G

Vivo vai fornecer a conectividade 5G do laboratório instalado dentro do aeroporto da capital mineira. Iniciativa vai criar soluções de Internet das Coisas, Inteligência Artificial e Big Data nas áreas de logística, segurança e mobilidade.

BH Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, contratou a Vivo para fornecer conectividade 5G para o novo laboratório de testes, a ser construído dentro das instalações do aeroporto. Com inauguração prevista para o próximo ano, a estrutura vai desenvolver aplicações em logística, segurança e mobilidade.

“Temos uma minicidade instalada no nosso terminal, com uma gama de serviços como estacionamento, lojas, logística de carga, segurança e estação de tratamento de esgoto, onde transitam cerca de 40 mil pessoas por dia”, assinala o CEO da BH Airport, Kleber Meira.

“Nosso objetivo é consolidar o conceito de smart airport conectado ao ambiente smart city, desenvolvendo o aeroporto do futuro, com mobilidade e segurança”, diz.

Para a Vivo, a parceria fomenta ideias e novas oportunidades de negócios. “A Vivo é cofundadora do novo laboratório 5G e, ao lado da BH Airport, vai viabilizar a integração do nosso ecossistema digital no ambiente aeroportuário, aumentando a eficiência e oferecendo mais inteligência à operação”, explica o diretor de Operações da Telefónica Tech IoTCo, Diego Aguiar.

A inciativa está aberta à participação de mais empresas de tecnologia, indústrias, startups e universidades. “Com esse hub, queremos atrair a atenção de empresas que tenham a inovação em sua estratégia para cocriação e engajar a participação de universidades na liderança de pesquisas”, complementa. “Nossa atuação no mercado nacional nos credencia para sermos os principais orquestradores desse ambiente digital que orbitam IoT, Big Data e Analytics”, diz ainda.

O ecossistema projetado explora soluções baseadas em Internet das Coisas (IoT), viabilizando tomadas de decisões a partir do uso de ferramentas de Big Data e inteligência artificial.

“Colocaremos à disposição da operação e ao hub um portfólio de soluções que geram mais eficiência por meio de uma operação mais automatizada. São soluções de gerenciamento de frotas, gestão de equipes operacionais e facilities, eficiência energética, assim como soluções de marketing de proximidade através de wifi e sinalização digital”, enumera Aguiar.

Além do 5G, a infraestrutura de conexão oferecida inclui também as redes Narrow Band IoT (NB-IoT) e Long Term Evolution for Machines (LTE-M), específicas para suportar todas as aplicações em IoT, seja no campo ou indústria. (Com assessoria de imprensa)

