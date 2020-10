Vivo e BCG em Live Tele.Síntese dessa sexta apontam tendências para 2021

Luiz Xavier, diretor de Relações de Trabalho da Vivo e Nuno gomes, sócio diretor do BCG, participam do bate-papo, que começa às 14h30m.

Nessa sexta-feira, dia 23 de outubro, o Tele.Síntese promove a segunda série da Live com o tema “As medidas de prevenção e o novo trabalho. O que será mantido?”. Participam desse bate-papo Luiz Xavier, diretor de Relações do Trabalho da Vivo e Nuno Gomes, sócio diretor do Boston Consulting Group (BCG) do Brasil. As Lives Tele.Síntese começam sempre às 14:30 minutos e têm uma hora de duração.

Nessa conversa, serão abordados os maiores impactos sobre as mudanças de hábito e de consumo provocadas pela pandemia; possíveis planos de contigência para o caso de ocorrer uma segunda onda no Brasil, a exemplo do que ocorre na Europa; as mudanças de consumo de serviços de telecom geradas pela pandemia; a pesquisa realizada pela BCG sobre os novos hábitos; projeções sobre demandas de dados e construção de redes; riscos gerados pela acelerada ida dos empregados das corporações para o home office; as opções para o retorno ao escritório.

As inscrições ainda podem ser feitas em: https://www.sympla.com.br/lives-telesintese-2020__881970