Vivo e Ânima criam a Vivae, joint venture no mercado de educação

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A Vivo e a Ânima Educação anunciaram a conclusão da criação da joint venture com foco em educação continuada, a Vivae. O início da operação da empresa acontecerá até o final do ano. A empresa já começa a ganhar corpo com a chegada de Alexandre Max e Lucas Nabeiro como CEO e CFO, respectivamente.

PUBLICIDADE

Alexandre Max acumula ampla experiência em edtechs, com passagens pela Pearson e Casa do Saber, além de ter sido gestor de negócios de companhias como Dell, McDonald’s e Kimberly-Clark. É formado em Administração de Empresas e Economia, pela Universidade Mackenzie, pós-graduado em Marketing, pela UC Berkeley (EUA), e possui diploma de Liderança, pela Fundação Dom Cabral.

Lucas Nabeiro assume a área de finanças, após quatro anos na Yalo, como CFO. O executivo tem formação em Administração de Empresas, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), e pós-graduação em empreendedorismo e negócios digitais, pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Nabeiro também foi cofundador da GetCook, plataforma que une profissionais do ramo gastronômico com os consumidores.

O Vivae chega ao mercado com estratégia direcionada a cursos livres de capacitação, com foco em educação continuada e empregabilidade.

Inicialmente, vai comercializar cursos online em áreas como tecnologia, gestão, negócios e turismo, com “trilhas personalizadas, conteúdo atual e aderente à demanda do mercado de trabalho contemporâneo”, diz em comunicado.

A empresa mira pessoas que buscam uma colocação profissional. Oferecerá, além dos cursos, a possibilidade de busca de vagas em empresas parceiras.

“Estamos focados em apoiar jovens que querem crescer e buscam qualificação em diferentes áreas, a partir de novos formatos de educação. Na plataforma da Vivae, o estudante terá acesso a conteúdo de qualidade, por um preço acessível, além da possibilidade de gerir, de maneira personalizada, o seu aprendizado em qualquer momento da sua capacitação”, diz Alexandre Max, CEO da Vivae.

PUBLICIDADE