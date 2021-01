Vivo doa R$ 150 mil reais para compra de equipamentos médicos no Amazonas

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Diante da situação enfrentada pela população do Amazonas nos últimos dias, a Vivo, por meio da Fundação Telefônica Vivo, doará R$150 mil reais para compra de equipamentos médicos no estado.

A doação será realizada em parceria com a ONG Expedicionários da Saúde, responsável pela compra e logística dos materiais, que inclui a definição das cidades e hospitais que receberão os equipamentos, em função de maior necessidade.

A empresa também segue estimulando colaboradores para prática de voluntariado digital por meio da plataforma Game do Bem, com iniciativas digitais específicas sobre a região Norte, a fim de divulgar as ações da instituição, aumentando ainda mais a visibilidade e apoio da sociedade para este momento tão difícil.

O investimento faz parte de outras iniciativas de ajuda humanitária realizadas pela Vivo em 2020, que disponibilizou R$ 36,6 milhões para 12 Estados, sendo R$ 3 milhões no Amazonas, que incluiu respiradores, equipamentos hospitalares, EPIs e também recursos para segurança alimentar das famílias afetadas economicamente pela pandemia. (Com assessoria de imprensa)