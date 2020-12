Vivo dará 1GB de bônus para clientes pré-pago

Vivo anunciou hoje, 30, que clientes pré-pagos com a Vivo Pré Turbo contratada ou renovada receberão 1Gb de internet internet exclusivo para compartilhar com seus amigos e parentes em dezembro. O bônus será oferecido dentro do recurso de compartilhamento de internet, disponível pelo app Meu Vivo.

O benefício será disponibilizado automaticamente ao longo dos primeiros dias do mês, de forma gradativa. O usuário só poderá compartilhar o bônus com aqueles que também sejam clientes pré-pago ou controle da Vivo. A empresa enviará mensagens, pelo app ou por SMS, para informar aos clientes quando ele estiver disponível.

A possibilidade de compartilhar internet é uma funcionalidade disponível nos planos da Vivo há alguns anos. Ao longo de 2020, os clientes da Vivo já compartilharam 9 milhões de GB de internet, mais do que o dobro do compartilhado no ano passado. (Com assessoria de imprensa)