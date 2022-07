Vivo conecta o novo Hyundai HB20 já de fábrica

O novo Hyundai HB20 já sai conectado pela Vivo desde a fábrica. O cliente consegue deixar o carro completamente automatizado a partir da aquisição de um plano da operadora.

PUBLICIDADE

Quem não é cliente da Vivo tem a opção de utilizar outra operadora a partir do swap digital.

A parceria da Hyundai com a Vivo inclui benefícios como segurança e assistência ao motorista, prevenção ao roubo e conveniências, alertas e cuidado com o carro, entre outras funcionalidades.

Aprimoramento

Segundo a montadora, os recursos de conectividade do sistema Hyundai Bluelink, lançado em 2021, foram aprimorados para o modelo. A solução foi criada pela Vivo. Carrega a conexão M2M (machine to machine) para dispositivos inteligentes, que transmite dados entre múltiplos equipamentos sem interferência humana. Desta forma, o e-SIM IoT embarcado permite a fabricação e os testes do sistema em qualquer lugar do mundo.

A compra do novo Hyundai HB20 vem associada à extensão do período de degustação gratuita do sistema de conectividade veicular Bluelink da Vivo, de 6 meses para 3 anos. Esse tempo de gratuidade, válido a partir da data, se aplica também de forma retroativa a todos os clientes que compraram veículos equipados com Bluelink no passado, tanto da família HB20 quanto da linha de SUVs Hyundai Creta.

Ecossistema

Alex Salgado, vice-presidente B2B da Vivo, diz que a solução “é um ecossistema abrangente dedicado aos veículos conectados”.

Ele fala sobre o uso do 5G para esse fim. “Com a nova tecnologia, a utilização de veículos conectados tende a se tornar ainda mais significativa. Isso possibilitará ampliar a habilidade de condução de veículos, com dados de falha transmitidos praticamente em tempo real, permitindo um ciclo ágil de melhoria contínua”, diz o executivo.

O carro vem com a central multimídia blueMedia, que tem tela de 8 polegadas, conectividade sem fio com smartphones via Google Android Auto ou Apple Car Play e botão para acionamento do comando de voz no volante.

Há também três entradas USB, sendo uma delas Tipo A, para transmissão de dados para a central multimídia, e as outras duas Tipo C para carregamento rápido de bateria, das quais uma fica disponível para os passageiros traseiros. Ainda há opção de carregamento por indução (sem fio) da bateria do celular no console central, logo abaixo dos comandos do ar condicionado.

O Hyundai 2022 / 2023 sai com preços de R$ 76.690 a R$ 118.390, dependendo do modelo e da versão.

PUBLICIDADE