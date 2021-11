Vivo comprou lotes de 26 GHz para conectar grandes centros urbanos

No primeiro dia do leilão do 5G, a Vivo arrematou quatro blocos na faixa de 2,3GHz e dois blocos na 3,5 GHz, considerada chave para a ampla aplicação do 5G, com altíssima velocidade e a mais usada e aprovada no mundo. A empresa se concentrou em áreas de interesse estratégico para ampliar, ainda mais, a atuação nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste. No total, foram investidos R$ 966,7 milhões até o momento.

No segundo dia do leilão, a Companhia foi vencedora nos lotes G3, G4 e G5 da frequência de 26GHz, todos com 200MHz de capacidade, abrangência nacional e duração de 20 anos, pelo preço de oferta de R$ 52,82 milhões por bloco. Deste modo, a Companhia adquiriu 600MHz de espectro com abrangência nacional na frequência de 26GHz, pelo valor total de R$ 158,47 milhões.

A Vivo comemorou o resultado. “Vamos promover, de forma acelerada, o acesso digital para o maior número de pessoas e empresas em todo o país. Ter uma posição de protagonista no leilão está em linha com o nosso propósito de digitalizar para aproximar e, assim, entregaremos ainda mais valor para os acionistas, colaboradores, clientes e parceiros”, diz Christian Gebara, CEO da Vivo.

Para ele, o 5G tem potencial para mudar de forma considerável a forma como vivemos e como as empresas fazem negócios. “Em sua máxima potência, poderá entregar altíssimas velocidades de internet, latência ultrabaixa, maior confiabilidade e disponibilidade, além da capacidade para conectar massivamente um número significativo de aparelhos”, completa.

A empresa vem investindo, anualmente, cerca de R$ 8 bilhões no Brasil para entregar soluções tecnológicas para mais de 97 milhões de acessos. Os principais focos são: levar a fibra até a casa e empresa do cliente e consolidar ainda mais a liderança na rede móvel, onde já é líder com 33%.

A frequência de 26 GHz permitirá que a companhia incremente a capacidade de sua rede em áreas urbanas mais densas, e será utilizada, em conjunção às frequências de 3.500MHz e 2.300MHz, adquiridas ontem, no primeiro dia do leilão, para oferecer capacidade espectral para implantação da tecnologia 5G no país. Veja os lotes comprados pela Vivo abaixo:

Frequência Lote Bloco Região Valor 3.500MHz B2 80MHz Nacional R$ 420.000.000,00 3.500MHz D35 20MHz Nacional R$ 80.337.720,46 2.300MHz E7 50MHz Sudeste (exceto SP) R$ 176.400.000,00 2.300MHz F1 40MHz Norte R$ 29.000.000,00 2.300MHz F3 40MHz São Paulo R$ 231.000.000,00 2.300MHz F5 40MHz Centro-Oeste R$ 30.000.000,00 26GHz G3 200MHz Nacional R$ 52.824.007,59 26GHz G4 200MHz Nacional R$ 52.824.007,59 26GHz G5 200MHz Nacional R$ 52.824.007,59

(Com assessoria de imprensa)

