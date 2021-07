Vivo ativa rede de fibra em mais uma cidade do interior paulista

A Vivo anunciou hoje, 5, o início da operação de sua rede de fibra óptica de acesso (FTTH) na cidade de Descalvado, no interior de São Paulo. A cidade fica a cerca de 360 Km de distância da capital e tem população de pouco mais de 33,7 mil habitantes.

Segundo a operadora, serão revendidos ali pacotes com velocidades de até 600 Mbps, em linha com o que acontece nos outros mercado em que atua. A chegada do serviço será promovida com ações de venda de combos com a telefonia móvel da companhia, entregando até 50 Gb de bônus na franquia de dados de quem for assinante também de plano celular da Vivo.

Com o lançamento da rede em Descalvado, a Vivo passa a ter 139 cidades em São Paulo com rede FTTH. O estado tem 645 cidades, ao todo.

Descalvado tem 6 mil assinantes de banda larga fixa atualmente. Dos quais, pouco menos da metade utiliza conexão por fibra. Com a chegada ali, a Vivo pretende fazer frente aos provedores regionais, que atualmente dominam o segmento na cidade. Os mais importantes ali são Desktop (que adquiriu em maio o controle da C-Ligue, forte na região) e Descalnet.

A Vivo é, por sua vez, a única grande operadora a chegar ali com rede fixa. Até então, revendia os serviços baseados em cobre, mas vinha perdendo usuários para os provedores regionais desde janeiro de 2017, segundo os dados da Anatel.

A Vivo Fibra estará disponível nos bairros Recanto Cisne, Jardim Bela Vista, Jardim Ricardo Cesar, Jardim Albertina, Parque Milênio, Vila Freitas, Vila Municipal, Centro, Vila Melki, Residencial Morumbi, Recanto do Ipês I e II, Jardim do Lago, Bosque do Tamanduá, Alto do São Miguel, Jardim Santa Therezinha, Jardim Belém, Novo Jardim Belem, Vila São Jorge, Jardim Colonial, Vila Brasil, Vila Nossa Senhora Aparecida, Jardim Paraíso, Alto do Boa Vista, Costa Verde e Jardim Cambará II, diz a companhia.