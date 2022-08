Vivo ativa o 5G na faixa 3,5GHz em Goiânia, Salvador e Curitiba

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A partir desta terça-feira, 16, a Vivo ativa o 5G a partir da frequência 3,5Ghz em Goiânia (GO), Salvador (BA) e Curitiba (PR). Os clientes com celular compatível com a tecnologia já podem navegar na rede, que promete velocidade até dez vezes mais rápida que a 4G.

A princípio, a cobertura abrange alguns bairros, com expectativa de ampliar aos poucos. Veja lista:

Salvador: Amaralina, Cabula, Caminho das Árvores, Candeal, Canela, Costa Azul, Garcia, Graça, Horto Florestal, Iguatemi, Itaigara, Ondina, Parque Bela Vista, Pituba, Rio Vermelho e Santa Cruz.

Amaralina, Cabula, Caminho das Árvores, Candeal, Canela, Costa Azul, Garcia, Graça, Horto Florestal, Iguatemi, Itaigara, Ondina, Parque Bela Vista, Pituba, Rio Vermelho e Santa Cruz. Goiânia: Jardim América, Setor Aeroporto, Setor Bela Vista, Setor Bueno, Setor Central, Setor dos Afonsos, Setor Leste Universitário, Setor Leste Vila Nova, Setor Marista, Setor Nova Suíça, Setor Oeste, Setor Pedro Ludovico, Setor Sul, Vila Jaraguá.

Jardim América, Setor Aeroporto, Setor Bela Vista, Setor Bueno, Setor Central, Setor dos Afonsos, Setor Leste Universitário, Setor Leste Vila Nova, Setor Marista, Setor Nova Suíça, Setor Oeste, Setor Pedro Ludovico, Setor Sul, Vila Jaraguá. Curitiba: Água Verde, Alto da Glória, Alto da rua XV, Batel, Bigorrilho, Centro, Centro Cívico, Cristo Rei, Jardim Botânico, Portão, Prado Velho, Rebouças, São Francisco, Vila Izabel.

Até então, a Vivo já atuava com o 5G na faixa 3,5GHz em Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa, Porto Alegre e São Paulo. De acordo com a operadora, outras capitais deverão ser anunciadas nas próximas semanas.

A Vivo ativa o 5G sem tarifação extra pelo acesso. Segundo a empresa, seu portfólio conta com 49 modelos homologados que podem ser adquiridos nas mais de 1,7 mil lojas ou pelo e-commerce da companhia.

O vice-presidente de Marketing e Vendas da Vivo, Márcio Fabbris, comemora a chegada da tecnologia em mais três capitais.

“O 5G já é uma realidade para aqueles que possuem um smartphone que permita a conexão na quinta geração. De forma geral, a rede 5G traz benefícios imediatos aos consumidores a partir de uma internet móvel de ‘ultravelocidade’, abrindo espaço para as empresas criarem serviços e experiências imersivas, com o uso mais frequente e eficiente de tecnologias de realidade virtual e inteligência artificial”, disse Fabbris.

