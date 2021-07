Vivo anuncia ativação de rede de fibra em mais nove cidades

A Vivo anuncia a chegada da sua rede de fibra ótica em mais nove cidades do Brasil. Os municípios de Osvaldo Cruz (SP), Lagoa da Prata (MG), Lavras (MG), Santa Rita do Sapucaí (MG) e Guarapuava (PR) passam a contar com Vivo Fibra, com planos de banda larga de até 600 Mbps de velocidade. Na última semana, a empresa já havia anunciado o lançamento da rede em Descalvado.

Além dessas cidades, onde tem infraestrutura própria, a empresa anuncia ainda a conexão em Pindorama, Santa Adélia, Novo Horizonte e Porto Ferreira por meio do seu modelo de franquia, o Terra Fibra. Neste caso, a operação será realizada pela franqueada AXT TELECOMUNICACOES EIRELI. O negócio Terra Fibra está presente em 16 cidades.