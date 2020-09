Vivo amplia serviços gerenciados com Amdocs

A Telefônica Vivo estendeu seu contrato com a Amdocs ampliando serviços gerenciados, em apoio aos negócios de consumo pós-pago e Ftth Vivo Next. Além disso, a Telefônica Vivo selecionou uma solução de gerenciamento de dados, baseada no Amdocs DataONE, que apoiará a empresa na sua transformação para o atendimento a clientes.

As empresas também anunciaram a migração de assinantes B2C pós-pagos para o sistema de negócios digital líder de mercado da Amdocs. A maior parte das migrações foi realizada por equipes remotas durante o período de isolamento social devido à pandemia do novo coronavirus. No processo de mudança de assinantes dos sistemas legados para a plataforma digital modernizada com recursos da Amdocs, a Telefônica Vivo terá mais inteligência em suas principais operações, visando o aumento da velocidade de negócios para geração de novas receitas, novos serviços e melhor experiência para os clientes. (com assessoria de imprensa).

