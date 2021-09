Vivo abre em São Paulo sua primeira “wall store”

Um espaço na rua Haddock Lobo, 1626, nos Jardins, em São Paulo, é a primeira “wall store” da Vivo no país. Denominada Loja Vivo Prime, apresenta um modelo arquitetônico diferenciado e oferece degustação de produtos, como smartphones, smartwatches, produtos de áudio, e-health, rastreadores e carregadores sem fio, entre outros.

A Vivo Prime, que funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h; e aos domingos, das 14h às 20h, foi desenvolvida pela conceituada consultoria de branding e design GAD. Um dos diferenciais em atendimento é que a loja permite que o cliente adquira o produto e retire na hora ou receba em um endereço de seu interesse em até 4 horas, desde que dentro da cidade de São Paulo.

PUBLICIDADE

O novo ponto de venda da empresa é paperless, ou seja, sem uso de papéis em sua operação, desde a assinaturas de contratos, material publicitário e informativo. A loja Prime conta também com o Vivo em Casa, canal digital que permite ao consumidor ser atendido em um ambiente seguro e controlado diretamente por um consultor via WhatsApp. Com isso, além de adquirir produtos, é possível solicitar a emissão de segunda via de fatura; migrar de um plano para outro e serviços do tipo.

Números

A Vivo chega, com a Vivo Prime, a 349 lojas no Estado. A meta é ter, até o final do ano, 1,8 mil lojas em todas as regiões do país. No último mês, a Vivo ultrapassou a marca de 1,7 mil lojas físicas no território nacional, entre inaugurações e reaberturas em novos formatos de negócio.

“Temos investido em formatos inovadores para atender de maneira única o nosso cliente. Queremos oferecer uma experiência exclusiva, com atendimento especializado e um espaço para degustação de produtos tecnológicos que são objeto de desejo dos consumidores”, afirma Gustavo Nóbrega, diretor de Canais da Vivo.