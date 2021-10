Vivo abre 750 vagas de estágio, metade destinada a estudantes negros

A Vivo está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2022, o maior já realizado pela companhia. Ao todo, são 750 vagas em 17 cidades: Belém (PA), Belo Horizonte (BH), Brasília (DF), Campinas (SP), Caxias (RS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Londrina (PR), Osasco (SP), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Paulo (SP), Uberlândia (MG), Vitória (ES). Metade das vagas são exclusivas para pessoas negras.

Os interessados precisam estar cursando o penúltimo ou último ano de formação, com graduação entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. Características como curiosidade, atitude digital, abertura e fazer acontecer com responsabilidade são essenciais. Para ser ainda mais inclusivo, não será exigido inglês. Também não há limite de idade, nem restrição de curso ou universidade.

Segundo a empresa, 77% dos participantes do último programa de estádio foram efetivados. “Acreditamos que ações intencionais como essas, em que destinamos 375 vagas para negros, podem atrair e incluir mais candidatos com experiências de vida e pontos de vista diversos, o que vai impulsionar, ainda mais, a colaboração e a inovação da nossa empresa. Estamos também preparando nossos gestores porque entendemos a importância do acolhimento e da liderança próxima e atenta para a evolução e retenção desses talentos ao longo do programa”, afirma Niva Ribeiro, VP de Pessoas da Vivo.

Todos os inscritos participarão de uma trilha de desenvolvimento profissional e pessoal. Serão ofertados 20 cursos de temas variados, como habilidades do futuro, matriz de prioridades, Learning Agility, Pitch Pessoal (apresentação direta e curta), entre outros. Os conteúdos serão trabalhados em diferentes formatos, como texto, vídeo, podcast e lives.