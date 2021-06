Viviane Duarte assume posto de chefe de Planejamento de Conexão do Facebook para América Latina

O Facebook anunciou hoje, 2, a contratação de Viviane Duarte como chefe de Planejamento de Conexão (Head of Connection Planning) para América Latina. A posição acaba de ser criada na região. A executiva será responsável pela criação de projetos e narrativas estratégicas para suportar os negócios de clientes e parceiros. Ela deverá conectar times internos, insights sobre consumidores e produtos em iniciativas que criem valor para marcas nas plataformas do Facebook.

Até assumir o cargo no Facebook, Viviane Duarte atuava como CEO do BuzzFeed Brasil. Na empresa, criou novas verticais, como BuzzShe e BuzzPulse, para falar diretamente com o público feminino e marcas com propósito. Trabalhou também em empresas dos segmentos de telecomunicações, alimentos e saúde. Em 2016, fundou o Instituto Plano de Menina, que capacita e conecta meninas de comunidades do Brasil a vagas de emprego em grandes empresas.

Formou-se em Comunicação Social pela Faculdade de Maringá, no Paraná. Possui MBA em Marketing e Gestão de Negócios pela universidade de UniCesumar. “Assumir esta posição em uma das maiores companhias do mundo é um marco muito importante em minha carreira, nestes 20 anos atuando neste mercado e criando conexões com propósito entre marcas e pessoas”, afirmou Duarte. (Com assessoria de imprensa)