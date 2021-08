Visa incorpora NFT em sua criptoeconomia

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Com esse passo, a empresa fortalece a estratégia de ser ponto de múltiplos pagamentos.

A Visa tem dado grandes passos para garantir sua presença em todos os tipos de pagamento do mundo digital e da criptoeconomia. Seu mais recente movimento, considerado por especialistas como um grande marco, foi a aquisição da CriptoPunk de número 7610, marcando sua entrada na era do NFT (tokens não fungíveis). “Queremos estar à frente na forma de conectar compradores e fornecedores no universo cripto”, comentou Percival Jatobá, vice-presidente de Soluções e Inovação da Visa Brasil.

O executivo explica a importância desse movimento lembrando que há muita produção digital nas áreas de entretenimento, cultura, mídia e outras que necessita dessa conexão entre as partes. Não por acaso, há três anos a Visa apresentou sua estratégia de ser a “redes das redes” no qual a gigante da indústria de pagamento sinalizava sua intenção de ser o ponto de múltiplos tipos de pagamento.

