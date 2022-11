Virgin Media O2 desiste de comprar concorrente TalkTalk no Reino Unido

A empresa de telecomunicações Virgin Media O2 desistiu dos planos de comprar a operadora de TV a cabo e de banda larga TalkTalk em razão de incertezas regulatórias e de mercado no Reino Unido, de acordo com informações da imprensa britânica.

A Virgin Media O2 – uma joint venture entre a Liberty Global, dona da marca Virgin Media, e a Telefónica, proprietária da O2 –, em julho deste ano, tinha feito uma proposta de 3 bilhões de libras pela concorrente.

No entanto, segundo o “The Telegraph”, o interesse no negócio foi descartado devido a preocupações com o acesso aos mercados de crédito no Reino Unido e pela falta de clareza sobre como a Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA, na sigla em inglês) veria uma união entre as rivais no setor de banda larga.

Além da Virgin Media O2, a possível venda da TalkTalk chamou a atenção de outras teles que atuam no território britânico, como a Vodafone, a BT e a Sky. Contudo, até o momento, nenhuma proposta foi para a frente.

Como a negociação com a Virgin Media O2 não prosperou, a TalkTalk deve iniciar conversar com a Openreach, braço de infraestrutura da BT, com a intenção de fechar um acordo para transferir seus 4 milhões de clientes para uma rede de fibra óptica completa nos próximos anos.

No momento, a TalkTalk sofre forte pressão financeira. Segundo o jornal britânico, as dívidas da operadora somam 1,1 bilhão de libras.

