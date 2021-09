Vídeos recebem 36% do investimento de publicidade digital em 2020

Dos R$ 23,7 bilhões gastos em publicidade digital em 2020, R$ 8,6 foram para formatos em vídeos, que se recuperaram bem após uma queda no início da pandemia no Brasil

O total de investimentos em publicidade digital de 2020 foi de R$ 23,7 bilhões, sendo 36% deste valor, ou seja R$ 8,6 bilhões foram direcionados para propagandas em vídeos. A divulgação aconteceu no 3º dia do IAB NEXT 2021, principal evento do IAB Brasil, associação que representa o mercado de publicidade digital no país.

Os dados apresentados integram o estudo de investimentos em mídias digitais, Digital AdSpend. Uma parceria entre IAB Brasil e Kantar IBOPE Media foi responsável pela realização da pesquisa.

Em redes sociais, vídeos foram o formato líder e representaram mais de 80% do total da verba investida na publicidade digital em 2020. Os demais formatos de anúncios que representaram 17%.

Os dados apontam que, no primeiro semestre deste ano, o volume de anúncios em vídeo no digital foi de 180 bilhões, sendo 53% em ambiente mobile e 47% em desktop. O resultado indica uma boa recuperação do formato após queda provocada pela incerteza da pandemia. Assim, houve aumento de 41% de anúncios em vídeo em comparação ao primeiro semestre de 2020.

O setor que mais anunciou no formato de vídeo no primeiro semestre de 2021 foi serviços, com 33%. Em seguida vem comércio (13%), telecomunicações (10%), financeiro (7%) e eletros (6%). (Com assessoria de imprensa)