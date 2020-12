Vicente Aquino é indicado para retornar à diretoria da Anatel

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Advogado terá que passar por sabatina no Senado, o que deve ocorrer somente em 2021

A recondução de Vicente Aquino ao Conselho Diretor da Anatel foi publicada nesta sexta-feira, 11, no Diário Oficial da União. O advogado passará por sabatina no Senado, o que só deve ocorrer no ano que vem.

Um novo mandato para Aquino é possível porque ele assumiu a vaga aberta pela renúncia de Otávio Rodrigues. Rodrigues se tornou conselheiro da Anatel antes da aprovação da Lei 13.848/2019, que regulamenta as agências reguladoras e que proíbe a recondução de diretores.

O mandato anterior de Aquino foi encerrado no dia 4 de novembro e sua vaga é ocupada atualmente, interinamente, pelo superintendente de Competição da agência, Abraão Balbino. Na sua despedida, o conselheiro pediu desculpas por ter promovido “debates acalorados e austeros” nas reuniões da Anatel.

Advogado especializado em legislação eleitoral e radiodifusão, foi nomeado para o cargo pelo ex-presidente Michel Temer, mas teve como principal apoiador à época o então braço direito do já presidente eleito Jair Bolsonaro, Gustavo Bebianno. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, apoiou a recondução.