Viasat expande cobertura para aviação executiva no Brasil

A Viasat irá expandir a cobertura de conectividade a bordo via satélite (IFC) em banda Ka para seus serviços de aviação executiva no Brasil. O país é o terceiro maior mercado de aviação executiva do mundo. A companhia, agora, cobre mais de 90% das rotas de voo mais usadas por esse mercado com sua solução de conectividade líder no segmento.

No Brasil, o sistema IFC da Viasat empregará o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas 1 (SGDC-1), da Telebras. As velocidades alcançadas pela conectividade da operadora de satélites costumam ser superiores a 20 Mbps. Isso permite que os passageiros façam as mesmas atividades conectadas no ar que fazem em terra, incluindo streaming, videochamadas e uso de VPN.

Em breve, a Viasat fornecerá cobertura e capacidade expandidas em partes da Europa e do Oriente Médio. A operadora utilizará os satélites HYLAS-4 e HYLAS-2 do Avanti Communication Group. A operadora espera aumentar a cobertura e a capacidade nestas regiões no futuro com sua constelação de satélites ViaSat-3.

“Esta expansão de cobertura nos permitirá ampliar a conectividade para as operadoras existentes, buscar novos negócios nestas importantes regiões e estabelecer ainda mais a presença da Viasat no mercado global”, comenta o Diretor de Negócios para Aviação Executiva, Claudio D’Amico. (Com assessoria de imprensa)