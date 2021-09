Viasat é autorizada a explorar satélite na posição 89ºO

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

O Conselho Diretor da Anatel autorizou à Viasat a explorar, no prazo de 15 anos, satélite estrangeiro VisSat 3, ocupando a posição orbital 89°O. as faixas de frequências solicitadas pela empresa foram de 17,7 a 20,2 GHz (enlace de descida) e 27,5 a 30 GHz (enlace de subida), correspondentes à banda Ka.

A aprovação, definida nesta quinta-feira,9, prevê o pagamento do preço público de R$ 102,6 mil. No ato, a agência reguladora destaca que a faixa de 27 GHz a 27,5 GHz será licitada para a operação do serviço móvel ou fixo e que a faixa de 27,5 GHz a 27,9 GHz poderá admitir a operação de redes terrestres, inclusive redes privativas 5G.

PUBLICIDADE

A Anatel recomenda que as estações terrenas associadas ao satélite deverão possuir filtros de recepção apropriados, a fim de se protegerem contra interferências prejudiciais provenientes de emissões nas faixas do enlace de descida da banda Ka, que estejam operando conforme regulamentação.