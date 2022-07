Viasat chega a 50 mil pontos de acesso no Brasil

A Viasat anunciou hoje, 27, que chegou à marca de 50 mil pontos de acesso ativados no Brasil. A empresa comercializa planos de acesso à internet por satélite em todo o território nacional.

Em parceria com a Telebras, por meio do satélite SGDC-1, a Viasat conecta órgãos públicos e milhões de estudantes por meio do programa Wi-Fi Brasil. São mais de 20 mil pontos de acesso em escolas rurais e indígenas, postos de saúde, instalações de serviço público e organizações sem fins lucrativos. Cerca de cinco milhões de estudantes que antes não tinham internet nessas escolas rurais e comunidades indígenas têm acesso online com o sinal ativado pela empresa.

Juntos, Viasat, Telebras e o programa WiFi Brasil cobrem nove milhões de brasileiros por meio dos pontos de acesso instalados em 3.055 cidades, afirma a operadora. O programa WiFi Brasil, no Ministério das Comunicações, instala pontos de acesso em comunidades. Estes pontos irradiam sinal WiFi gratuito, mediante exibição de propagando do governo aos usuários.

A Viasat também é encarregada de instalar e manter para a Telebras os pontos do Gesac, o serviço de acesso a internet nos órgãos públicos e escolas.

A empresa também revelou dados de consumo. Atualmente, no ranking de regiões que mais consomem os serviços da empresa no país, 33% dos clientes estão no Nordeste, seguidos por 25% no Norte e 21% no Sudeste.

Em termos de hábitos de consumo, 27% dos clientes da Viasat estão usando seu serviço de internet via satélite para acessar e enviar mensagens em redes sociais como Whatsapp, Facebook e Tik Tok, seguidos por 21% dos clientes que usam o serviço para acessar serviços de vídeo e streaming, incluindo YouTube e Netflix.

Por fim, 16% dos clientes utilizam o serviço da Viasat para navegação.

