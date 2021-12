Viasat anuncia nova diretora de marketing e vendas

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Viasat tem nova diretora de marketing e vendas para o Brasil: Juliana Teixeira no cargo. Ela é a responsável também pelo programa de Internet Comunitária da companhia no país.

A executiva está na empresa desde janeiro de 2020 e no mercado de telecomunicações há mais de 18 anos. Ante ir para a Viasat, Teixeira passou pela Nextel, pela Oi, pela TIM, onde sempre ocupou o posto de diretora de vendas. Na Telefônica, alcançou o cargo de gerente sênior em Marketing.

Teixeira é formada em Engenharia de Produção e Engenharia Civil pela PUC-Rio. Tem MBA pela COPPEAD UFRJ e cursos para executivos realizados na Singularity University.

Via satélite

A Viasat opera com serviço de internet residencial via satélite, disponível em todos os Estados do país. Fornece conectividade para regiões afastadas sem opções de internet banda larga e alta velocidade.

Além do serviço residencial, a Viasat expandiu o seu portfólio para outras verticais como o de pequenas e médias empresas, o primeiro serviço de WiFi gratuito a bordo de aviões da Azul e conectividade a bordo para jatos executivos, como o Embraer E2. Todos esses serviços usufruem da capacidade do satélite SGDC-1, da Telebras.

No mês passado, a Viasat anunciou a compra da Inmarsat por US$ 7,3 bilhões.

A partir de 2022, planeja lançar uma nova constelação de satélites ViaSat-3. Isso deverá aumentar ainda mais a oferta de dados e velocidade.

