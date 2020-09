Viasat amplia presença no país e chega também ao pequeno agricultor

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Com ao lançamento de hoje, 15, a operadora chega a 21 estados e Distrito Federal. Segundo o diretor comercial, Bruno Henriques, de cada 10 clientes que a empresa conquista, nove estão localizados em cidades com menos de 150 mil habitantes.

Até o final deste ano, a Viasat pretende cumprir a meta de oferecer seus serviços de internet em banda larga via satélite para 100% da população brasileira. A previsão foi feita pela empresa hoje, 15, ao anunciar que tem cobertura para 93%, já chegando a 21 estados mais o Distrito Federal. Em live do AGROtic, o diretor comercial da operadora de satélite, Bruno Soares Henriques, explicou que o serviço residencial oferecido tem as características perfeitas para também atender ao pequeno produtor rural.

“A internet residencial da Viasat já consegue chegar a esse tipo de usuário”, reforçou. Ele apontou que o Brasil está atrasado na cobertura dos serviços de internet veloz. “Temos milhões de pessoas desconectadas e milhões de hectares completamente desconectados”, completou.

O anúncio da expansão dos serviços para mais 14 estados foi feito hoje, 15, pela empresa, depois de ter lançado em julho o seu serviço em sete estados e no Distrito Federal. Segundo a companhia, São Paulo e Amazonas são os dois principais Estados em número de clientes, por enquanto. Além disso, de cada dez clientes, nove estão localizados em municípios com menos de 150 mil habitantes. A empresa não informou, no entanto, o número de clientes que já possui.

A operadora mantém a parceria com a Visiontec para as vendas, instalação e serviços técnicos especializados para o seu serviço de conexão via satélite. A Viasat oferece a integração e treinamento aos revendedores por meio de programa online durante essa fase da pandemia.

Planos

Com o objetivo de fazer ofertas bem simplificadas, a Viasat oferece dois pacotes de ofertas: um plano básico (Viasat 10Mega) e um plano avançado (Viasat 20Mega). Cada plano inclui velocidades de download de até 10 Mbps e 20 Mbps, respectivamente, com roteador Wi-Fi incluso. Segundo a empresa, os preços são competitivos e incluem mensagens e navegação ilimitada, além de uma faixa livre de cobrança entre 2h e 7h da manhã.

“A expansão do serviço residencial da Viasat significa que mais brasileiros agora têm acesso a uma internet confiável e de alta velocidade via satélite, mesmo nas localidades mais difíceis de alcançar”, completou Henriques, diretor comercial da Viasat Brasil. O AGROtic é promovido pelo Tele.Síntese em parceria com a ESALQtec.