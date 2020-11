ViacomCBS vai ampliar para 12 mil os títulos disponíveis em seus apps

Primeira parceira dos ISPs, a ViacomCBS tem muitos planos para 2021, conforme informou o gerente Comercial Senior da companhia, David Nagib. O principal deles é se tornar uma empresa digital, reunindo todo o ecossistema de conteúdo para que o consumidor tenha acesso a ele de onde estiver. “Daí vamos viver de clicks, seguidores e visualizações e não só de vendas”, afirmou o executivo.

Nagib, que participou nesta quinta-feira, 26, da mesa redonda sobre incremento de uso de streaming da INOVAtic 2020, disse que, a partir da fusão entre Viacom e CBS, aumentou o número de títulos disponíveis em seus aplicativos de 2.800 para 7 mil devendo chegar a 12 mil até o final do ano que vem. Reiterou ainda sobre o recente lançamento da Pluto TV, um produto linear distribuído pela internet gratuitamente, que usa um sistema novo de marketing para financiamento.

O executivo afirma que a vocação da empresa é de continuar a inovar, mas sempre buscando parcerias por meio do modelo B2B2C. Quando lançou o aplicativo de TV no passado, elegeu os ISPs como parceiros e deu muito certo. “É um produto barato que atendeu a necessidade dos provedores regionais de oferta de serviço de TV, sem pesar no bolso como faz a TV paga”, afirmou.

Conteúdo local

A diretora da TCM Telecom, Stella Maris Medeiros, por sua vez, disse que a decisão em investir em conteúdo local foi fundamental nessa pandemia do coronavírus. Por meio do canal do grupo, foram realizadas lives com os artistas locais e as festividades juninas. Como resultado, a operadora conseguiu arrecadar mais de 10 toneladas de alimentos não perecíveis, que foram distribuídos com famílias em situação de vulnerabilidade.

Além disso, diz Stella, o investimento em conteúdo local traz uma vantagem competitiva para o provedor, que atua na região de Mossoró, no Rio Grande do Norte. “Essa opção resultou na ressignificação da nossa marca”, afirmou.

A mesa redonda foi moderada pelo presidente executivo da Associação Neo, Alex Jucius. A INOVAtic 2020 é uma promoção do Tele.Síntese, em parceria com o PontoISP, que acontece em formato totalmente virtual até esta sexta-feira, 27. Paralelamente, está sendo realizada uma feira virtual de negócios, com apresentação de novas tecnologia e promoções.