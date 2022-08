Vero vai utilizar rede da Fibrasil para expandir área de atuação

A Vero S.A. anunciou nesta quinta, 19, que celebrou o contrato de prestação de serviços de telecomunicações de disponibilização de acesso (Contrato de Rede Neutra) junto à Fibrasil Infraestrutura e Fibra Ótica S.A.

A empresa informou aos acionistas que o Contrato de Rede Neutra possui vigência de 10 anos a contar da data de assinatura, com renovação por períodos adicionais e sucessivos de 5 anos, sem exclusividade da prestação de serviço.

“A celebração do Contrato de Rede Neutra reforça os planos de expansão da Companhia, permitindo alavancar sua penetração em novos mercados”, escreveu aos acionistas, no Fato Relevante, Marcus José de Almeida Albernaz, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Vero, sobre o acordo com a Fibrasil.

Esse plano de expansão da Vero complementa a estratégia de aquisições baseada em rede própria. Em maio deste ano, a Vero comprou o ISP gaúcho Renovare. Foi a 17ª aquisição da empresa desde sua criação, em 2019. Somente em 2021 a companhia já havia adquirido cinco provedores: Giganet, Neorede, Plug Telecom, Empire Telecom e GTC Telecom.

A empresa, no entanto, vem revendo seu modelo de operação e parece interessada no modelo “asset light”. No mês passado, a Vero anunciou que está em busca de investidor. Contratou o Banco Itaú BBA como assessor financeiro e avalia oportunidades de negócios. E mais recentemente, vazou a informação de que o grupo de provimento de internet está negociando a venda de ativos para a mesma Fibrasil, da qual agora contratou a rede neutra.

A Vero Internet fechou o primeiro semestre deste ano com 699,1 mil assinantes. Tem presença em 194 cidades de Minas Gerais e de todos os estados da região Sul.

