Vero registra prejuízo no 2º trimestre, apesar da alta nas receitas

A Vero Internet reportou prejuízo de R$ 5 milhões, embora as receitas tenham dobra e atingido R$ 109 milhões no trimestre.

A Vero Internet divulgou nesta quarta-feira, 10, o resultado do segundo trimestre, no qual apurou prejuízo líquido, apesar da forte alta nas receitas operacionais.

PUBLICIDADE

A companhia informou prejuízo líquido de R$ 5,2 milhões. No mesmo período de 2021, tinha registrado lucro de R$ 14,57 milhões.

A Vero, no entanto, dobrou as receitas operacionais líquidas em um ano, que atingiram R$ 109,44 milhões.

O motivo para o prejuízo está na linha dos resultados financeiros. O grupo apresentou gasto de R$ 40 milhões com despesas financeiras. O número foi quatro vezes maior ao registrado no segundo trimestre de 2021.

Do segundo trimestre de 2021 para cá, a Vero captou dinheiro no mercado com emissão de debêntures e empréstimo de R$ 40 milhões junto ao banco Santander. O dinheiro foi levantado “com o objetivo de manter a disponibilidade de caixa para fazer frente a expansão de suas atividades”.

A Vero também dobrou os custos com serviços prestados e as quadruplicou as despesas operacionais, em razão das aquisições realizadas.

No semestre, o provedor registrou prejuízo de R$ 309 milhões, ante lucro de R$ 29,67 milhões um ano antes. Vale lembrar que em 2021 não havia os custos com empréstimos para aquisições, receitas, custos e despesas dos provedores comprados nos últimos 12 meses. As aquisições no período foram: Neorede, Giganet, HTEC. A compra da Renovare, anunciada em maio, foi efetivada apenas em 1º de julho, fora, portanto, do período abrangido pelo balanço do segundo trimestre.

Desconsiderando o peso financeiro das aquisições, a Vero teria registrado lucro líquido de R$ 16,2 milhões no primeiro semestre.

Resultados operacionais

A rede da Vero atingiu 29,2 mil km no fim de junho, combinando mais de 20,4 mil km de fibra óptica e 8,8 mil km de backbone. A aquisição do provedor Renovare vai acrescentar mais 1,5 mil km de backbone, atravessando 33 cidades, além das 17 já atendidas por fibra óptica.

A Vero Internet encerrou o 1S22 com presença em 196 cidades e 700 mil clientes e 2,6 milhões de Homes Passed (domicílios que estão cobertos pela rede de FTTH da companhia), uma expansão geográfica de 79,5% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

PUBLICIDADE