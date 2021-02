Vero Internet contrata tráfego internacional da Seaborn

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Operadora regional vai expandir capacidade da rede IP em SP, RJ e no Sul do país neste ano

A Seaborn Networks, operadora do cabo submarino Seabras-1, que liga Brasil a Estados Unidos, será a fornecedora de trânsito internacional de dados para a Vero Internet a partir de dois novos Pontos de Presença (PoPs) em São Paulo e Rio de Janeiro.

Ambos os PoPs fazem parte do novo Core IP da Vero, estabelecem conexões com outras operadoras de cabo submarino e fazem troca de tráfego de dados com geradores de conteúdo nacionais e internacionais.

De acordo com José Felipe Ruppenthal, diretor de Engenharia da Vero Internet, a conexão direta com cabos submarinos terá reflexo na latência de dados acessados vindos do exterior. Consequentemente, vai “melhorar a experiência de navegação de nossos clientes”.

“Para nós, foi um passo importante fechar essa parceria com a Vero Internet”, diz Michel Marcelino, vice-presidente sênior da Seaborn para a América Latina. “Trabalhamos em estreita colaboração com a equipe de engenharia de tráfego da Vero Internet para desenvolver uma solução de conteúdo internacional exclusiva por meio de nosso sistema SEABRAS-1 para fornecer a seus clientes a melhor experiência possível”, completa.

Em 2021, a Vero Internet duplicará o CORE IP em dois outros data centers em São Paulo e no Rio de Janeiro e criará novos centros de roteamento IP nos estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, expandindo sua parceria estratégica com a Seaborn para o Sul do Brasil.

A operadora regional tem 350 mil assinantes, lidera o mercado em 96 cidades dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais. Até 2023, a operadora, controlada pela Vinci Partners, planeja chegar a mais de 200 municípios investindo mais de R$ 750 milhões em expansão de rede, aquisições e transformação digital. (Com assessoria de imprensa)